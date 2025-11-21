СК назвал возможную причину схода поезда с рельсов в Приангарье

Причиной инцидента мог стать посторонний предмет, считают в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Посторонний предмет, оставленный на путях, стал, по предварительным данным, причиной схода с рельсов грузового поезда в Иркутской области. Возбужденно уголовное дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее в ВСЖД сообщали, что из-за схода поезда с рельсов никто не пострадал. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, с рельсов сошли 8 вагонов с углем. Задерживается пять пассажирских поездов.

"Следователями Братского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба). <...> Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт", - говорится в сообщении.

По данным следствия, размер ущерба превысил 1 млн рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.