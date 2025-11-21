Samaa TV: не менее 13 человек погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане

Взрывная волна повредила не менее 10 близлежащих жилых домов

ИСЛАМАБАД, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на химическом предприятии в городе Фейсалабад (восточная провинция Пенджаб). Об этом сообщил телеканал Samaa TV.

По его информации, мощный взрыв вызвал пожар и частичное обрушение здания. Среди погибших четверо детей и две женщины. Под завалами могут оставаться пострадавшие, продолжаются спасательные работы. Взрывная волна повредила не менее 10 близлежащих жилых домов.

Правоохранительные органы начали расследование причин происшествия.