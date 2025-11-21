В городе Лозовая повреждена критическая инфраструктура

В агломерации без света остаются 15 населенных пунктов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Критическая инфраструктура повреждена в городе Лозовая Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский.

"В Лозовской общине <...> повреждена критическая инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале и добавил, что в агломерации без света остаются 15 населенных пунктов.

По данным официального ресурса для оповещения, в Лозовском районе области в ночь на 21 ноября более четырех часов действовала воздушная тревога.