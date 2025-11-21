В Кузбассе блогеру вынесли приговор за ненадлежащее обращение с дочерью

Женщину приговорили к 5,5 года исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 5,5 года исправительной колонии общего режима блогера из Кемеровской области, известную под псевдонимом Олеся Люциферовна, которая выходила в прямой эфир в состоянии алкогольного опьянения в присутствии 12-летней дочери. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и в прокуратуре Кузбасса.

Ранее в Telegram-каналах была опубликована запись о том, что жительница Кемерова в присутствии 12-летней дочери ежедневно ведет прямые эфиры для своих подписчиков, находясь в нетрезвом состоянии. При этом женщина выражается ненормативной лексикой как в адрес зрителей, так и в адрес ребенка. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

"Судом установлено, что в период с января 2023 года по январь 2025 года осужденная, систематически злоупотребляя спиртными напитками, самоустранилась от воспитания своей 12-летней дочери, перестала заботиться о ее здоровье, физическом и психическом развитии, неоднократно применяла к девочке физическую силу, за совершение малейших проступков била ее руками и резиновым шлангом, проявляя необоснованную агрессию, оскорбляла ребенка, в том числе в прямом эфире со своими подписчиками в социальной сети", - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что, записывая прямые трансляции, осужденная заставляла девочку участвовать и просить деньги у зрителей. В следственном управлении добавили, что по ходатайству органов опеки и попечительства мать лишена родительских прав в отношении дочери. Девочка передана под опеку близкому родственнику. При этом ранее женщина уже была осуждена за совершение другого преступления, в связи с чем она была приговорена к пяти годам шести месяцам исправительной колонии общего режима.