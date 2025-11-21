С экс-замдиректора парка "Лосиный остров" взыщут 2,2 млн рублей

Фактическое исполнение судебного решения прокуратура проконтролирует после его вступления в законную силу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры Московской области о взыскании с бывшего заместителя директора парка "Лосиный остров" 2,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции бывшим заместителем директора ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров". Установлено, что указанный работник предоставил недостоверные сведения об источниках полученных в 2022-2023 годах доходов. Остаток денежных средств на его счетах в банках превышал совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года. Кроме того, должностным лицом не были представлены доказательства законности получения более 2,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего заместителя директора учреждения денежных средств в доход государства. "Решением Хорошевского районного суда города Москвы требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения прокуратура проконтролирует после его вступления в законную силу", - заключили в прокуратуре.