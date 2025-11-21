В Новосибирской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь дом с людьми

В помещении было шесть человек

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который поджег веранду частного дома в Куйбышевском районе Новосибирской области с целью убить проживающих там женщин и детей. Об этом сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу фигуранту по делу. Также следователями мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый пришел в один из частных домов в селе Нагорное Куйбышевского района. Из-за личной неприязни он поджег веранду дома, являющуюся единственным выходом, после чего покинул место происшествия. Однако трем женщинам и трем детям в возрасте пяти, семи и 12 лет удалось выбраться из горящего дома на улицу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.