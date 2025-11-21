В Новой Москве в ДТП погиб человек

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу на Филимоновском шоссе в Новой Москве, в результате один человек погиб, один сильно пострадал. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Филимонковском шоссе женщина-водитель автомобиля "Джейку" не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с грузовым автомобилем. От полученных травм пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении надзорного ведомства Москвы в Telegram-канале.

В ГАИ ранее призвали водителей к осторожности на дороге с учетом идущего мокрого снега.