В Коммунарке образовались заторы из-за ДТП
Редакция сайта ТАСС
07:43
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено в районе Коммунарка в Москве из-за ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта
"На Филимонковском ш. (в районе Коммунарка, Марьино-Саларьево, д. 4/4) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра затруднено", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.