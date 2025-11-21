Обвиняемым по делу с квартирой Долиной запросили от 6 лет до 9,5 года колонии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил суд приговорить четверых обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на сроки от 6 лет до 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Артуру Каменецкому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии особого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Дмитрию Леонтьеву - на срок 7 лет в колонии особого режима, 900 тыс. рублей, Андрею Основе - на срок 6 лет в колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Анжеле Цырульниковой - на срок 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Обвинение также ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

Прения прошли в отсутствие потерпевшей Долиной.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим свои банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций. Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство.