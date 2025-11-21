Подземные толчки после землетрясения в Бангладеш ощущались в индийской Колкате

Официальные службы штата Западная Бенгалия заявили, что информации о погибших или серьезных разрушениях не поступало

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Сильные подземные толчки ощущались в городе Колката (индийский штат Западная Бенгалия) после землетрясения, произошедшего в соседней Бангладеш. Об этом сообщила газета Indian Express.

По предварительным данным, эпицентр зафиксирован в Бангладеш на глубине около 10 км.

Толчки застали многих жителей Колкаты в рабочее время. Люди массово выбегали из домов и офисов на улицу.

Официальные службы штата Западная Бенгалия заявили, что информации о погибших или серьезных разрушениях не поступало.

Ранее газета Daily Star сообщила, что в столице Бангладеш Дакке утром 21 нобября произошло землетрясение магнитудой 5,7. В одном из районов города обрушилось кирпичное ограждение на крыше семиэтажного здания, погибли три человека.