Преподавателя музыки из Екатеринбурга обвинили в покушении на убийство детей

По данным СМИ, Артем Ваганов якобы приглашал детей к себе домой под предлогом занятий, а затем душил их полиэтиленовым пакетом

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Органы следствия предъявили обвинение в покушении на убийство несовершеннолетних преподавателю игры на балалайке в детском ансамбле Артему Ваганову. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Свердловской области.

"В Ленинский районный суд г. Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей А. С. Ваганову. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.

Заседание по избранию меры пресечения Ваганову состоится 21 ноября. Ранее в СМИ сообщалось, что преподаватель игры на балалайке якобы приглашал детей к себе домой под предлогом занятий, где за деньги предлагал им процедуры "на проверку дыхания", а по факту душил их полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, на котором человек похожий на Ваганова пытается душить подростка.