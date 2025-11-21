В Москве мужчине предъявили обвинение в нападении на полицейского

В ходе допроса задержанный признал вину в полном объеме

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обвинение в применении насилия в отношения сотрудника полиции предъявлено жителю Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). <…> С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 ноября мужчина около жилого дома на Смольной улице, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, применил насилие в отношении одного из правоохранителей.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что злоумышленник 1989 года рождения отказался предъявить сотрудникам документы, повел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и причинил полицейскому телесные повреждения. Пострадавший обратился за медицинской помощью, после чего продолжил несение службы.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий.