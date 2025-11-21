Депутата из Алтайского края заключили под стражу

Людмилу Клюшникову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Людмила Клюшникова (КПРФ), подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере, заключена под стражу на два месяца. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"Сегодня по ходатайству следователя регионального [управления] Следственного комитета Октябрьским районным судом города Барнаула депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве. В СК добавили, что речь идет о Клюшниковой.

Ранее стало известно, что в отношении нее и ее помощницы Светланы Кербер возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, депутат в течение 2021-2025 годов оформляла Кербер в качестве помощника в краевом парламенте без реального выполнения ею трудовых обязанностей. Для этого были предоставлены поддельные документы о якобы осуществляемой работе. В результате на счет помощницы из бюджета поступило свыше 3 млн рублей, которые обе подозреваемые использовали по своему усмотрению.