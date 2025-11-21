Защита обвиняемого по делу с квартирой Долиной попросила приговорить его к условному сроку

Адвокат Артура Каменецкого попросил назначить меру пресечения с учетом признания вины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Защитник одного из обвиняемых в мошенничестве, в ходе которого певицу Ларису Долину убедили продать квартиру, попросил суд назначить ему условный срок. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Адвокат ранее судимого уроженца Казани Артура Каменецкого попросил суд назначить ему условный срок с учетом его признания вины", - сказал собеседник агентства.

Представитель певицы попросил суд наначить обвиняемым справедливое наказание.

"Представитель Долиной в целом поддержал сторону обвинения, но не сказал о том, какой срок он просит для обвиняемых. Он попросил назначить им справедливое наказание", - сказал собеседник агентства.

Представитель гособвинения ранее попросил суд приговорить четверых обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на сроки от 6 лет до 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим свои банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций. Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство.