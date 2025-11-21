В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека

Также поврежден цех кирпичного завода

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. В Славянске-на-Кубани двое рабочих получили травмы при падении обломков БПЛА, также поврежден цех кирпичного завода. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В оперштабе рассказали, что фрагментами беспилотников был поврежден "цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани". В результате два рабочих предприятия получили "небольшие травмы". Пострадавшим на месте была оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.

Там также там уточнили, что на территории завода работают оперативные и специальные службы.

Ранее в оперштабе сообщали о том, что два человека пострадали в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА, их госпитализировали. По семи адресам в городе повреждены дома, власти помогут жителям восстановить имущество. Занятия в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования города отменены до отбоя угрозы применения БПЛА. Также рекомендовано отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.