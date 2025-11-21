В Калининграде трех человек осудили за незаконную миграцию

Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, четыре года и 2,5 года

КАЛИНИНГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор трем жителям областного центра за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. С учетом роли каждого в противоправном деянии назначено наказание в виде лишения свободы от 2,5 до семи лет, сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале.

"Судом установлено, что в период с 27 ноября 2021 года до 19 февраля 2024 года трое калининградцев организовали незаконную миграцию 29 иностранных граждан, предоставив им возможность пребывать на территории Российской Федерации, обеспечили фиктивную регистрацию в жилом помещении в Российской Федерации двоих иностранных граждан, а также фиктивную постановку на учет по месту пребывания в РФ 18 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подсудимых квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой), ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Приговором Ленинградского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, четыре года и 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого и общего режима.