На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены дом и насосная станция

На месте работают оперативные и специальные службы

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Обломки БПЛА повредили частный дом и здание насосной станции в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. Никто не пострадал.

"В Красноармейском районе обломки БПЛА повредили еще один частный дом и здание насосной станции [сельскохозяйственного назначения]. Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - сказали в оперштабе, уточнив, что оборудование насосной станции в результате падения обломков БПЛА повреждено не было.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали о повреждении двух жилых домов в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе. Кроме того, фрагменты БПЛА повредили домовладения и кирпичный завод в Славянске-на-Кубани, пострадали два сотрудника предприятия и еще два местных жителя. В городе отменены занятия в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования города до отбоя угрозы применения БПЛА. Власти также рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.