Под Новосибирском в ДТП пострадали пять человек

Среди них есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. В Новосибирской области пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в массовой аварии на трассе в Ордынском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

По предварительным данным, на 63-м километре автодороги К-17р машина Nissan Teana, который двигался из Новосибирска в направлении рабочего поселка Ордынского, выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом, который следовал по маршруту Ордынское - Новосибирск. После этого, Nissan Teana столкнулся с автомобилем Nissan Sunny.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествия пострадали водители автобуса и легковых автомобилей, а также пассажирка-женщина и малолетний ребенок, которые находились в автомобиле Nissan Sunny. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.