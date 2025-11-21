И.о. вице-премьера Башкирии зааплодировал при вынесении ему приговора

Ленинский районный суд Уфы приговорил Алана Марзаева к 13 годам колонии и штрафу в размере 560 млн рублей по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев © Объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан/ ТАСС

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев в ходе оглашения приговора вел себя спокойно и даже аплодировал, свидетельствуют опубликованные кадры из зала суда.

Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам колонии и штрафу в размере 560 млн рублей Марзаева по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей.

Как сообщил ТАСС адвокат Марзаева Расим Гарифуллин, его подзащитный считает дело "политическим", уверен в своей невиновности и намерен обжаловать приговор. "Он чувствует себя уверенно, поскольку знает, что невиновен и в любом случае добьется истины - не в апелляционной инстанции, так в кассации", - сказал адвокат.

Марзаев был взят под стражу в сентябре 2024 года. В суде он называл дело сфабрикованным. Гособвинение просило суд приговорить Марзаева к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки (свыше 560 млн рублей).