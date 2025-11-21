В Ростехнадзоре назвали причину прорыва дамбы в Орске при паводке 2024 года

Ей стали неверные проектные решения и нарушения при строительстве

ОРЕНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Расследование причин прорыва дамбы в Орске во время паводка 2024 года показало, что имели место неверные проектные решения и нарушения при строительстве дамбы.

Об этом сообщается на сайте Ростехнадзора.

"Комиссией установлены основные причины аварии: неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья, допущенные нарушения при строительстве дамб, неточности прогноза весеннего половодья, ненадлежащая организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод, - несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС", - говорится в сообщении.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска, по данным надзорного ведомства, привлекли к административной ответственности за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством РФ. Специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора составили перечень мероприятий по устранению причин аварии и взяли их выполнение на контроль. Материалы расследования намерены передать в органы прокуратуры.

Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек.