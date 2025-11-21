В Екатеринбурге закрыли заседание по избранию наказания душившему детей учителю

Артема Ваганова обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

Артем Ваганов (слева) © Юлия Гришина/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте учителя музыки Артема Ваганова, который обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетних, сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"СМИ, судья удалилась в совещательную комнату, на оглашение приговора вас пригласят", - сказали в суде.

Ваганов обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетних). Ранее в СМИ сообщалось, что преподаватель игры на балалайке якобы приглашал детей к себе домой под предлогом занятий, где за деньги предлагал им процедуры "на проверку дыхания", а по факту душил их полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, на котором похожий на Ваганова человек пытается душить подростка.