В суде подтвердили, что ущерб по делу Мерваезовой составил более 9 млрд рублей

Бывшего первого замминистра строительства ДНР обвиняют в хищении денежных средств у Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве 14 объектов по госконтрактам, составляет более 9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Пятигорском городском суде Ставропольского края, который арестовал экс-чиновницу в июле 2025 года.

"[Фигуранты уголовного дела] похитили денежные средства в общей сумме более 9 млрд рублей", - говорится в сообщении

Ранее об этом сообщалось со ссылкой на имеющиеся в распоряжении ТАСС материалы дела. Расследованием установлено, что в период с июля 2019 года по март 2023 года Евгений Горбачев, являвшийся бенефициаром АО "ВСК", совместно с обвиняемой и другими лицами в рамках исполнения 14 государственных контрактов, заключенных с ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" и "Военно-строительная компания", похитили более 9 млрд рублей.

В документах также указано, что роль Мерваезовой заключалась в обеспечении получения аванса в рамках заключенных договоров, выводе и обналичивании денежных средств со спецсчетов, а также оформлении подложных первичных бухгалтерских документов с целью сокрытия вывода и хищения денег. Вместе с тем, как уточнили ТАСС правоохранители, установленная следствием сумма ущерба, вменяемая всем фигурантам дела, "вероятно, еще возрастет".

Уголовное дело о хищении денежных средств у МО РФ было возбуждено в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ним в одно производство объединено 5 уголовных дел, из них два возбудили в сентябре 2023 года, два в январе и одно в марте 2024 года. Потерпевшими признаны около 5 организаций, подведомственных Минобороны РФ.

О фигурантах

Кроме Мерваезовой по делу арестованы бывший глава Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадим Выгулярный и экс-руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный год назад за мошенничество, а также два бизнесмена: руководитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов.

ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Министерства обороны РФ. Как указано в судебных документах, Горбачев, бывший учредителем столичного ООО "Спецстрой-1", в октябре 2024 года был приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении мошенническим путем более 230 млн рублей, выделенных на создание объектов МО РФ в Арктике. На момент привлечения к уголовной ответственности он занимал должность исполнительного директора АНО "Военно-спортивный клуб "Победа".

По первому делу с ним проходил соучредитель и фактический руководитель общества "Технострой" Виталий Прудников. В июле прошлого года, практически в середине судебного разбирательства, он заключил контракт с МО РФ и убыл в зону СВО, где его назначили пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования, следует из документов. Более двух месяцев назад в рамках объединенных в одно производство новых уголовных дел по фактам хищения после допроса в Москву этапировали Прудникова для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами, предъявив всем отправившимся в столичный СИЗО строителям обвинение.