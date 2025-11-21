В Екатеринбурге обвиняемый в покушении на убийство учитель уволился из школы

В интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Артема Ваганова, пытается душить подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Преподаватель игры на балалайке Артем Ваганов, которого обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетних, уволился из екатеринбургской школы №17, в которой работал, по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Уволился по собственному желанию", - рассказали в администрации.

Ранее в СМИ сообщалось, что преподаватель игры на балалайке якобы приглашал детей к себе домой под предлогом занятий, где за деньги предлагал им процедуры "на проверку дыхания", а по факту душил их полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Ваганова, пытается душить подростка.

Ваганову предъявлено обвинение в покушении на убийство несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30, п. "а", ч. 2 ст. 105 УК РФ).