В Москве раскрыли совершенное в 2015 году убийство женщины и ее дочери

Следователям удалось установить, что убийца после совершения преступления покинул территорию России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет установил личность мужчины, который в 2015 году убил ножом женщину и ее 10-летнюю дочь в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Раскрыто убийство женщины и ее малолетней дочери в 2015 году в центре Москвы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года в квартире жилого дома на улице Шаболовке были обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери 2005 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

Как пояснила Петренко, личность подозреваемого на протяжении длительного периода времени оставалась неустановленной. Однако в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет и детального исследования материалов уголовного дела было установлено, что при осмотре места происшествия на деревянном комоде были обнаружены и изъяты папиллярные узоры пальцев рук, пригодные для идентификации личности. "В дальнейшем проверка полученных следов по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам позволила установить личность фигуранта. Им оказался иностранный гражданин, недавно нарушивший миграционное законодательство РФ и внесенный в реестр контролируемых лиц. Следственно-оперативная группа также дополнительно изучила записи с камеры видеонаблюдения в подъезде дома на Шаболовке. На видео запечатлен мужчина, внешне похожий на подозреваемого", - добавила она.

Следователям также удалось установить, что убийца после совершения преступления покинул территорию России. Впоследствии он вернулся в РФ и проживал в Костромской области.

В пресс-службе добавили, что с фигурантом уже проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил, что действовал из корыстных побуждений. Обвиняемый рассказал, что он пытался скрыть следы, замывая кровь со своей одежды, на полу и предметах мебели. После этого он похитил из квартиры не менее $3 тыс, ювелирные украшения и другие ценности и, забрав с собой орудие преступления, скрылся с места происшествия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.