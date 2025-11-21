В суд направили дело пятерых соучастников украинских кол-центров

По данным следствия, участники организованной группы через виртуальный узел связи совершали телефонные мошенничества против россиян

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело против пятерых россиян - соучастников украинских мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы Оксаны Пушниной, Натальи Найман, Андрея Цветкова, Антона Вереютина и Анастасии Васильевой", - сказали в Генпрокуратуре.

По данным следствия, участники организованной группы с мая 2021 года по март 2024-го на территории Москвы, Сочи, Ярославля, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей через виртуальный узел связи совершали телефонные мошенничества против граждан России, используя оборудование для подмены телефонных номеров из иностранных государств, в том числе с Украины, на номера российских операторов связи.

В результате звонков под видом сотрудников Центробанка России у 16 потерпевших было похищено более 46 млн рублей. Кроме того, в марте 2023 года участники группы получили доступ к мобильному банковскому приложению одной из потерпевших и похитили более 90 тыс. рублей.

Пятерым обвиняемым инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, организованной группой). Каждая из этих статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля.