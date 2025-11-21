Статья

Катастрофа на глазах зрителей. Главное о крушении истребителя на Dubai Airshow

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

Самолет потерпел крушение на авиашоу в Дубае, передает с места события корреспондент ТАСС.

Минобороны Индии подтвердило, что на Dubai Airshow 2025 во время летной программы разбился истребитель Tejas.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О ЧП

Самолет упал в ходе проведения Dubai Airshow 2025.

Источники в индийском Минобороны подтвердили, что разбился истребитель индийских ВВС Tejas.

Инцидент произошел в ходе летной программы авиашоу: начиная с 14:00 по местному времени (13:00 мск) с программой выступали пилоты истребителя Tejas.

По предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа "Бочка"

© ТАСС

О пилоте

Пилот, по предварительным данным, не успел катапультироваться. Он погиб.

Эвакуация

Всех посетителей Dubai Airshow эвакуируют.

На месте крушения работают спасатели и пожарные.

На месте происшествия наблюдаются огонь и дым.

© Eagle Eye/ X

Расследование

ВВС Индии сообщило о начале расследования крушения.

Реакция

Госкорпорация "Ростех" выразила соболезнования в связи с ЧП.

Об истребителе Tejas