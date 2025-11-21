Статья
Катастрофа на глазах зрителей. Главное о крушении истребителя на Dubai Airshow
Редакция сайта ТАСС
10:54
обновлено 11:31
Самолет потерпел крушение на авиашоу в Дубае, передает с места события корреспондент ТАСС.
Минобороны Индии подтвердило, что на Dubai Airshow 2025 во время летной программы разбился истребитель Tejas.
ТАСС собрал основное о происшествии.
О ЧП
- Самолет упал в ходе проведения Dubai Airshow 2025.
- Источники в индийском Минобороны подтвердили, что разбился истребитель индийских ВВС Tejas.
- Инцидент произошел в ходе летной программы авиашоу: начиная с 14:00 по местному времени (13:00 мск) с программой выступали пилоты истребителя Tejas.
- По предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа "Бочка"
О пилоте
Эвакуация
- Всех посетителей Dubai Airshow эвакуируют.
- На месте крушения работают спасатели и пожарные.
- На месте происшествия наблюдаются огонь и дым.
Расследование
- ВВС Индии сообщило о начале расследования крушения.
Реакция
- Госкорпорация "Ростех" выразила соболезнования в связи с ЧП.
Об истребителе Tejas
- Истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
- Работа над ним шла с 1980-х годов.
- В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС.
- На данный момент идет работа над новой модификацией истребителя Tejas Mk2.