Катастрофа на глазах зрителей. Главное о крушении истребителя на Dubai Airshow

10:54
обновлено 11:31
© ТАСС

Самолет потерпел крушение на авиашоу в Дубае, передает с места события корреспондент ТАСС.

Минобороны Индии подтвердило, что на Dubai Airshow 2025 во время летной программы разбился истребитель Tejas.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О ЧП

  • Самолет упал в ходе проведения Dubai Airshow 2025.
  • Источники в индийском Минобороны подтвердили, что разбился истребитель индийских ВВС Tejas. 
  • Инцидент произошел в ходе летной программы авиашоу: начиная с 14:00 по местному времени (13:00 мск) с программой выступали пилоты истребителя Tejas.
  • По предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа "Бочка"
© ТАСС

О пилоте

  • Пилот, по предварительным данным, не успел катапультироваться. Он погиб.

Эвакуация

  • Всех посетителей Dubai Airshow эвакуируют.
  • На месте крушения работают спасатели и пожарные.
  • На месте происшествия наблюдаются огонь и дым.
© Eagle Eye/ X

Расследование 

  • ВВС Индии сообщило о начале расследования крушения.

Реакция

  • Госкорпорация "Ростех" выразила соболезнования в связи с ЧП.

Об истребителе Tejas

  • Истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
  • Работа над ним шла с 1980-х годов.
  • В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС.
  • На данный момент идет работа над новой модификацией истребителя Tejas Mk2.
 
