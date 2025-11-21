В Минобороны Индии подтвердили крушение истребителя ВВС страны на Dubai Airshow

Судьба пилота остается неизвестной

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Источники в индийском Минобороны подтвердили, что на Dubai Airshow 2025 во время летной программы разбился истребитель индийских ВВС Tejas.

Об этом сообщило агентство ANI.

"Информация о судьбе пилота пока выясняется", - приводит слова источников агентство.

Ранее корреспондент ТАСС, освещающий авиасалон в Дубае, сообщил, что предварительно индийский многоцелевой истребитель Tejas разбился в ходе летной программы. В соответствии с летной программой, начиная с 14:00 по местному времени (13:00 мск) с программой выступали пилоты истребителя Tejas индийского производства.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. Минобороны Индии планируют в течение 15 лет принять на вооружение 180 Tejas Mk1A и 108 усовершенствованных Tejas Mk2.