Задержанного за попытку подрыва ж/д путей в Краснодаре арестовали на два месяца

Мужчина является гражданином Украины

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца гражданину Украины, который был задержан за попытку подрыва железной дороги в Краснодаре по заданию украинских спецслужб.

Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве.