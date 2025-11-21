ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Задержанного за попытку подрыва ж/д путей в Краснодаре арестовали на два месяца

Мужчина является гражданином Украины
Редакция сайта ТАСС
10:53
обновлено 10:59
УФСБ России по Краснодарскому краю/ ТАСС
© УФСБ России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца гражданину Украины, который был задержан за попытку подрыва железной дороги в Краснодаре по заданию украинских спецслужб.

Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве. 

РоссияКраснодарский край