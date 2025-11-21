Чиновников Татарстана обвинили в коррупции при выдаче лицензий на алкоголь

По версии следствия, инспектор Госкомитета по биоресурсам передал начальнику отдела Госалкогольинспекции взятку от казанского предпринимателя

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела лицензирования Госалкогольинспекции Татарстана и государственного инспектора Госкомитета республики по биологическим ресурсам по подозрению в получении взятки за оформление лицензий на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, с мая по октябрь 2025 года инспектор Госкомитета по биоресурсам передал начальнику отдела Госалкогольинспекции незаконное денежное вознаграждение от казанского предпринимателя. Взятка предназначалась за содействие в получении лицензии на реализацию алкогольной продукции в обход действующего законодательства.

"После передачи денежных средств предприниматель получил лицензии на реализацию алкоголя в двух торговых объектах в городе Казани", - уточнили в ведомстве.

Противоправные действия были выявлены в ходе совместной операции сотрудников СК, МВД и ФСБ Татарстана. "Обвиняемые не только признали причастность к совершению преступления, но и дали показания об иных фактах совершенных ими противоправных действий", - отметили в следственном управлении.