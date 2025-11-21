В Армении сына мэра Гюмри заключили под двухмесячный арест

Спартака Гукасяна обвиняют в хулиганстве

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Ереванский суд общей юрисдикции принял решение о заключении Спартака Гукасяна - сына мэра Гюмри Вардана Гукасяна - под арест сроком на два месяца по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщила его адвокат Заруи Постанджян.

"Судья постановил заключить Спартака Гукасяна под двухмесячный арест, не приняв во внимание наличие предыдущей меры пресечения", - сказала Постанджян в прямом эфире в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Она добавила, что это решение будет обжаловано.

Ранее в Следственном комитете Армении ТАСС сообщили, что обвинения предъявлены ранее арестованному по обвинению во взяточничестве мэру Гюмри и его сыну. Им инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Спартак Гукасян с октября текущего года находился под домашним арестом в рамках дела о вымогательстве и присвоении имущества городской общины.