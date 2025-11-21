Reuters: в Индии из-за приема сиропа от кашля умерли 24 ребенка

Власти расследуют версию нарушения техники безопасности при поставках одного из ингредиентов производителю

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 24 ребенка погибли в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldrif, произведенного индийской компанией Sresan Pharmaceuticals. Власти расследуют версию нарушения техники безопасности при поставках одного из ингредиентов производителю сиропа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, фармкомпания приобрела 50 кг растворителя пропиленгликоля, который используется в сиропе как основа для растворения активных ингредиентов, у местного дистрибьютора химической продукции Sunrise Biotech, который, в свою очередь, ранее в тот же день купил его у Jinkushal Aroma. Как сообщает Reuters, у обеих компаний не было лицензий на обработку фармацевтических ингредиентов. Владельцы заявили, что не знали, что проданный ими пропиленгликоль будет использован для производства лекарств. Компания Sunrise подтвердила Reuters, что перед доставкой упаковала растворитель без обеспечения необходимой герметичности.

Ранее ВОЗ обратилась к правительству Индии за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти детей в штатах Мадхья-Прадеш и Раджастхан, предположительно, после употребления сиропов от кашля. В этих сообщениях описываются симптомы, соответствующие острой почечной недостаточности и синдрому острого энцефалита с подозрением на связь с использованием пероральных сиропов.

Регулятор выявил превышение содержания токсинов в сиропе Coldrif, производимом компанией Sresan Pharmaceuticals в штате Тамилнад, Respifresh TR компании Rednex Pharmaceuticals и ReLife Shape Pharma Private Limited из Гуджарата. Препараты были отозваны с рынка, а производителям было дано указание прекратить производство всех лекарственных средств. Ни один из этих продуктов не экспортировался из Индии.

Ранее стало известно, что полиция индийского штата Мадхья-Прадеш задержала владельца фармацевтической компании Sresan Pharmaceuticals, которая производила сироп от кашля Coldrif. В результате расследования выяснилось, что в пробах сиропа содержалось 46-48% диэтиленгликоля вместо допустимого предела в 0,1%. Этот токсичный компонент используется в производстве смол, красок, лаков, чернил и клея.