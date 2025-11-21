На Ставрополье требуют взыскать с экс-чиновника незаконный доход

При проведении проверки прокуратура выявила факты хищения земельных участков бывшим главой Предгорного района Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Ставрополья намерена добиться взыскания коррупционного дохода с бывшего главы Предгорного района. Иск об обращении в доход РФ незаконно полученного имущества рассмотрит суд в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе пояснили, что при проведении проверки прокуратура выявила факты хищения земельных участков бывшим главой Предгорного района Ставропольского края. Так, с марта 2008 года по май 2013 года с помощью доверенных лиц чиновник организовал выведение находящегося в муниципальной собственности земельного массива общей площадью более 56 га из состава земель сельхозназначения. Эти земли он предоставил в собственность аффилированным лицам. Затем вид разрешенного использования земли был изменен на индивидуальное жилищное строительство, номинальные собственники массива по указанию бывшего чиновника в 2020 году разделили его на 518 участков и частично распродали.

"За время муниципальной службы мужчина на полученные от незаконной деятельности денежные средства, не указанные им в справках о доходах, сформировал крупные имущественные активы и организовал бизнес по сдаче в аренду объектов недвижимости общей площадью 5,5 тыс. кв. метров, часть из которых оформлены на номинальных владельцев, в том числе на его супругу и детей. В связи с этим прокурор региона направил в Хамовнический районный суд города Москвы иск об обращении в доход РФ незаконно полученного имущества бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц, а также о взыскании компенсации стоимости земли, реализованной добросовестным приобретателям", - подчеркнули в прокуратуре.

Ответчиками по иску выступят 27 человек.

Предгорный район входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды Ставропольского края.