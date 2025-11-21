Суд изъял активы семьи экс-начальника ростовского ИФНС на 100 млн рублей

Ответчик не смог доказать приобретение недвижимости на законные доходы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области изъял в доход государства активы семьи бывшего начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы на 100 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Кировского района г. Ростова-на-Дону провела проверку соблюдения бывшим начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №25. По результатам установлены факты приобретения в собственность близких родственников и супруги должностного лица жилых помещений, машино-мест и земельных участков общей стоимостью более 100 млн рублей. Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обращении имущества в доход РФ. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что ответчик не смог доказать приобретение недвижимости на законные доходы. Исполнение судебного решения на контроле ведомства.