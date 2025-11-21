На Кубани "Камаз" насмерть сбил восьмилетнего ребенка на велосипеде

Следственные органы завели дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Водитель "Камаза" совершил наезд на восьмилетнего ребенка на велосипеде в Апшеронске в Краснодарском крае, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Установлено, что в городе Апшеронске на пересечении улиц Ленина и Кооперативной водитель автомобиля "Камаз" совершил наезд на 8-летнего велосипедиста, который получил несовместимые с жизнью травмы. По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.