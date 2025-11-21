India Today: Tejas разбился на Dubai Airshow при выполнении трюка "бочка"

Специалисты проанализировали последние моменты полета легкого боевого самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Истребитель Tejas ВВС Индии, разбившийся на Dubai Airshow 2025, выполнял показательный маневр "бочка", когда самолет совершает полный оборот вокруг своей продольной оси. Об этом со ссылкой на экспертов сообщил телеканал India Today.

Специалисты проанализировали последние моменты полета легкого боевого самолета. Tejas находился в воздухе, выполняя маневр, внезапно потерял устойчивость, пошел носом вниз и разбился. "Пилот, предположительно, выполнял трюк под названием "бочка" - фигуру, при которой машина совершает полный оборот вокруг своей продольной оси", - сказали эксперты.

"Маневр не считается сложным, однако предполагает, что некоторое время самолет находится в перевернутом положении, прежде чем завершает вращение. Именно в этот момент могла возникнуть потеря баланса, которая привела к крушению ", - пояснили они. При этом, по словам аналитиков, за 24 года эксплуатации истребителя Tejas это было лишь второе его крушение.

Ранее ВВС Индии подтвердили, что на Dubai Airshow 2025 разбился индийский истребитель Tejas. Пилот погиб. В ВВС республики сообщили о начале расследования обстоятельств крушения самолета.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. Минобороны Индии планируют в течение 15 лет принять на вооружение 180 Tejas Mk1A и 108 усовершенствованных Tejas Mk2.