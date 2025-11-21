В районе Коммунарки в Москве восстановили движение после ДТП

На месте работали оперативные службы города

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта на Филимонковском шоссе в Москве в районе Коммунарки восстановлено после ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Филимонковском ш. (в районе Коммунарка, Марьино-Саларьево, д. 4/4) восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее на Филимонковском шоссе в районе Коммунарки произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП было затруднено.