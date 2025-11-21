Главе оператора ТКО в Иванове изменили меру пресечения по делу о даче взятки

Его отправили под домашний арест

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ивановский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест руководителю ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО", обвиняемому в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

"21 ноября 2025 года апелляционная инстанция Ивановского областного суда изменила меру пресечения на домашний арест в отношении одного из фигурантов уголовного дела - руководителя ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО", определив местом содержания подсудимого медицинское учреждение, в котором он в настоящее время проходит лечение, по окончании лечения - место проживания в Ивановской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время домашнего ареста подсудимому установлен ряд ограничений, в том числе запрет общаться со свидетелями по уголовному делу, оправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

По версии следствия, фактический руководитель ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" договорился через посредника с первым заместителем начальника департамента ЖКХ Ивановской области о передаче взятки за общее покровительство и попустительство в интересах компании при обращении с ТКО, а также невнесение изменений в территориальную схему обращения с отходами. Установлено, что с августа 2021-го по февраль 2025 года фигурант передавал незаконное вознаграждение путем выплаты зарплаты родственникам чиновника, фиктивно трудоустроенным в организацию и подконтрольные ей компании. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 3 млн рублей.