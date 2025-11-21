Главу рязанского сельхозкооператива осудили за причинение ущерба колхозу

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель правления сельскохозяйственного кооператива в Рязанской области признан виновным в злоупотреблении полномочиями, ущерб организации от преступных действий составил более 33 млн рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Он признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2019 года председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива, используя поддельное решение собрания членов кооператива о согласии на реализацию более 140 тыс. акций одного из банков РФ, продал их физлицу по цене существенно ниже рыночной. В результате совершенного преступления колхозу причинен ущерб на сумму более 33 млн рублей.