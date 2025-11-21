В Москве на 15 суток арестовали студента за стикер с изображением запрещенной организации

Задержанный свою вину не признал

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток студента РГУ нефти и газа за использование в мессенджере стикера с флагом "Аль-Каиды" (запрещена на территории РФ). Это отмечается в постановлении, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать <...> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток без конфискации предмета административного правонарушения", - отмечается в постановлении.

Вину в совершении вменяемого административного правонарушения молодой человек не признал, пояснив, что "ранее у него был взломан аккаунт, после чего он восстановил к нему доступ и обнаружил, что там установлен значок, смысл которого ему на тот момент был неизвестен". Как отмечается в документе, попыток сменить установленный значок он до настоящего времени не предпринимал.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.