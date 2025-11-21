В Брянске начали рассматривать дело обвиняемого во взятках экс-замгубернатора

Начался допрос свидетелей по уголовному делу

БРЯНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Брянский районный суд начал рассмотрение дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки в размере 20,7 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"21 ноября Брянский районный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области А. С. Петроченко, обвиняемого в получении взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В сентябре уголовное дело поступило в Брянский суд из Генеральной прокуратуры.

Как добавили в пресс-службе, на первом заседании было оглашено обвинительное заключение. Также начался допрос свидетелей по уголовному делу.