В КБР ужесточили приговор главе фирмы, укравшему 49 млн рублей

Денежные средства были выделены на приобретение жилья для детей-сирот

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Кабардино-Балкарии (КБР) ужесточил приговор гендиректору фирмы "Недвижимость-Нальчик", похитившему 49 млн рублей, выделенных на приобретение жилья для детей-сирот, назначив ему 2 года 10 месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда КБР рассмотрено апелляционное представление прокурора города Баксана об изменении приговора Баксанского районного суда. <...> Судом первой инстанции при назначении условного наказания не учтено, что руководитель организации совершил хищение бюджетных средств, выделенных на приобретение жилья для нужд детей-сирот, а в результате его преступных действий министерству просвещения и науки республики причинен ущерб в размере свыше 49 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что речь идет о генеральном директоре ООО "Недвижимость-Нальчик". Он был осужден в августе за мошенничество условно. После рассмотрения апелляции ему определено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Предприниматель был взят под стражу в зале суда.