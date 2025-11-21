В Калининградской области установили насмерть сбившего пенсионерку водителя

За оставление места аварии ему грозит до 12 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Калининградской области оперативно выявили водителя грузового автомобиля, совершившего на трассе под городом Краснознаменском смертельное столкновение с электросамокатом под управлением 83-летней женщины и скрывшегося с места ДТП. За оставление места аварии ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 20 ноября на окружной дороге города Краснознаменска. Предварительно установлено, что грузовой автомобиль допустил столкновение с электросамокатом, которым управляла 83-летняя жительница поселка Хлебниково. Водитель скрылся с места аварии. Пенсионерка скончалась от полученных травм до приезда медиков.

"Сотрудниками отделения полиции по Краснознаменскому муниципальному округу МО МВД России "Неманский" водитель грузового автомобиля был установлен по горячим следам. Им оказался 54-летний местный житель", - говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении мужчины следователем возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места совершения аварии). Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 12 лет, уточнили в полиции.