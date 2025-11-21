В Москве женщину приговорили к 19 годам за диверсии по указанию украинских спецслужб

Также ей назначен штраф 1 млн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 19 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей Юлию Лемещенко, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами и готовила диверсии в России. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил 42-летнюю Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления диверсионной деятельности), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, организованной группой).

Судом установлено, что Лемещенко, являясь гражданкой РФ, с 2014 года постоянно проживала на территории Украины. Там она путем телефонных переговоров, переписок, личных встреч начала сотрудничать с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в том числе с представителями украинского вооруженного формирования "Легион "Свобода России", признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории страны. В апреле и мае прошлого года в Киеве Лемещенко под руководством представителей указанных формирований прошла специальную разведывательно-диверсионную подготовку, в том числе минно-взрывного дела, обращения со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами для последующего совершения диверсий на территории России.

Так, в октябре 2024 года Лемещенко приехала в Воронеж, где самостоятельно изготовила несколько самодельных взрывных устройств, которые перевезла в Санкт-Петербург и установила в непосредственной близости от линий электропередачи, осуществив впоследствии дистанционный подрыв и уничтожение опор объектов топливно-энергетического комплекса, причинив имущественный ущерб на общую сумму более чем 2,2 млн рублей. Кроме того, находясь в Воронеже, в ноябре того же года Лемещенко получила задание по осуществлению сбора сведений о личности и месте жительства военнослужащего Вооруженных сил РФ для планирования совершения теракта. Для выполнения этого задания она изготовила не менее шести самодельных взрывных устройств, которые хранила по месту своего проживания.

Деятельность Лемещенко была пресечена в ходе оперативных мероприятий, взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены и изъяты. Лемещенко является чемпионкой Украины по пауэрлифтингу.