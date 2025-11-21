В Нальчике в ДТП пострадали четыре человека

На месте ЧП работают экстренные службы

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. В ДТП с пассажирской "Газелью" в центре Нальчика (Кабардино-Балкария) пострадали четыре человека. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в республиканском ГАИ.

"В результате происшествия четыре пассажира "Газели" доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия", - рассказали в госавтоинспекции.

Около 16 часов, на пересечении улиц Осетинская-Суворова в городе Нальчике, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "Лады Гранты" и "Газели", следовавшей по маршруту Нальчик - Нартан. В момент происшествия в салоне маршрутного такси находились 13 человек.

На месте ЧП работают экстренные службы. Движение на автодороге не перекрыто. Подробности выясняются.

В прокуратуре КБР сообщили, что контролируют установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.