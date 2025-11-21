В Башкирии золотодобытчика осудили за ущерб природе на 68 млрд рублей

Его приговорили к девяти годам колонии

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Республики Башкортостан/ ТАСС

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил учредителя золотодобывающей компании "Графское" к девяти годам колонии за повреждение почвы с причинением ущерба окружающей среде на 68 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и троих бывших руководителей ООО "Графское". В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, а также даче взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы совместной проверки прокуратуры и управления ФСБ России по Башкирии.

Суд установил, что с июля 2019 года по октябрь 2020 организация незаконно вела деятельность по добыче полезных ископаемых на территории месторождения рассыпного золота в пределах Султановской группы россыпей в Баймакском районе на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе за пределами уточненного горного отвода. При производстве работ поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 га, общая сумма причиненного окружающей среде ущерба превысила 68 млрд рублей. Кроме того, в мае 2023 года учредитель компании предложил сотруднику УФСБ России по Башкирии взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в прекращении уголовного дела, о незаконном предложении мужчина сообщил вышестоящему руководству. Подсудимый был задержан в момент передачи денежных средств.

"Суд приговорил учредителя компании к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года, со штрафом в 10-кратном размере от суммы полученной взятки (2 млн рублей). Двоим подсудимым назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года каждому, еще одному - в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 1 год", - говорится в сообщении.