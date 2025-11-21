Программу выступлений на Dubai Airshow сократили из-за ЧП с самолетом

Изначально планировалось 15 выступлений летных групп

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Летная программа Международной выставки Dubai Airshow была сокращена из-за катастрофы с индийским легким боевым самолетом Tejas, передает корреспондент ТАСС.

В соответствии с программой, выступление Tejas было третьим по счету. После крушения летное шоу было приостановлено.

Однако программа возобновилась выступлением "Русских витязей", которые изначально должны были выступить девятыми. Следующей в небо вышла эмиратская летная группа Fursan Al Emarat, которые завершили шоу. Изначально планировалось, что завершающее выступление будет 15-м по счету.