Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых в терроризме украинцев

Работа проводится в духе партнерства и добрососедства, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Минск и Варшава вместе ищут двух украинцев, подозреваемых в совершении в Польше преступлений террористического характера. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

"Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера. В настоящее время подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные разыскные мероприятия", - сказал он. Заявление дипломата распространила пресс-служба белорусского МИД.

По словам Варанкова, совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер. Как отметил дипломат, в случае установления местонахождения указанных лиц на территории Белоруссии они будут задержаны.

"Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне, - проинформировал пресс-секретарь. - Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по данному вопросу".