В Курской области в ДТП с пятью машинами пострадали четыре человека

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на объездной дороге в Курской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате ДТП пострадали водитель Lada Largus, водитель Renault Sanderо, два пассажира Renault 1967 и 1990 г. р. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, на 30-м км автодороги Южный объезд Курска водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением при повороте, опрокинув свою машину на автомобили Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Hyundai Accent, выезжавшие со стороны Курска.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП, действиям всех его участников будет дана правовая оценка.