Осужденной вдове рэпера Картрайта стало плохо при оглашении приговора

Представителей прессы попросили удалиться из зала

Редакция сайта ТАСС

Марина Кохал (третья справа) © Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в здание Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, где был оглашен обвинительный приговор по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Осужденной вдове музыканта Марине Кохал стало плохо во время чтения решения судьей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Прямо во время оглашения приговора подсудимая села, после чего отрицательно ответила на вопрос судьи о том, понятно ли ей решение суда. Судья попросила уточнить, в какой части приговор Кохал не ясен, на что она не смогла внятно ничего ответить.

После этого представителей прессы попросили удалиться из зала, спустя несколько минут туда прошли сотрудники скорой помощи. По прошествии еще около пяти минут медики вышли обратно без Кохал, после чего приставы попросили всех слушателей покинуть здание суда в связи с окончанием рабочего дня. Через некоторое время из здания вышли адвокаты фигурантки Сергей Лукьянов и Ирина Скурту, которые пояснили журналистам, что конвой увез Кохал в следственный изолятор, защитники передали ей сумку с необходимыми вещами.

Как сообщалось ранее 21 ноября, суд приговорил Кохал к 12,5 года колонии общего режима за убийство мужа, осужденную взяли под стражу в зале суда. По версии обвинения, женщина решила убить своего мужа из личной неприязни, для чего приобрела инсулиновый препарат "Новорапид флекспен" и ввела его мужу обманным путем, отчего Юшко впал в состояние гипогликемической комы. Кохал не оказала ему медицинскую помощь, вследствие чего мужчина умер, а затем, по версии обвинения, расчленила тело с помощью ножовки и ножа на 15 частей, чтобы скрыть преступление. Часть внутренних органов Кохал уничтожила неустановленным способом, часть подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Расчлененное тело Юшко нашли в квартире дома №134 по Невскому проспекту в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, женщину поместили под стражу. Сама Кохал заявляла, что расчленила тело мужа для того, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков. В октябре 2021 года суд перевел Кохал под домашний арест, а в марте 2022 года следствие начало производство по второй уголовной статье - о надругательстве над телом умершего. В августе 2024 года меру пресечения Кохал изменили на запрет определенных действий.

Останки Александра Юшко в декабре 2021 года захоронили в городе Белая Церковь Киевской области, где похоронен отец музыканта.