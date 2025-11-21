В Москве арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь 10 лет назад

В прокуратуре уточнили, что в ночь убийства обвиняемый сначала хотел украсть вещи в подъезде, а оказавшись на крыше здания, увидел приоткрытое окно, через которое пробрался в квартиру

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и ее малолетней дочери в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры г. Москвы суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и ее малолетней дочки из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение (п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В судебном заседании он возражал против ареста. Вину в инкриминируемом преступлении признал.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года в квартире жилого дома на улице Шаболовке были обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери 2005 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Личность подозреваемого на протяжении длительного периода времени оставалась неустановленной. Однако в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет была установлена причастность фигуранта. Им оказался иностранный гражданин, недавно нарушивший миграционное законодательство РФ и внесенный в реестр контролируемых лиц. Было также установлено, что убийца после совершения преступления покинул территорию России. Впоследствии он вернулся в РФ и проживал в Костромской области.

В прокуратуре Москвы уточнили, что в ночь убийства обвиняемый сначала планировал украсть вещи в подъезде, а оказавшись на крыше здания, увидел приоткрытое панорамное окно, через которое пробрался в квартиру. "В процессе поиска ценных вещей он столкнулся с хозяйкой квартиры, которая закричала. Тогда он схватил кухонный нож и нанес женщине несколько ударов, а поняв, что она перестала подавать признаки жизни, увидел малолетнюю девочку, которую тоже убил", - сказали в пресс-службе. После совершенного убийства мужчина вытер нож, руки и одежду от крови, продолжил обыскивать квартиру, откуда похитил деньги и ювелирные изделия, а затем скрылся.